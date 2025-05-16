Врач Мартынов рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки

По словам Владимира Мартынова, невролога, если человек спит меньше пяти часов в сутки, это негативно сказывается на его способности к запоминанию и концентрации. Кроме того, такой режим сна может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, диабету, депрессии и ожирению. Об этом специалист сообщил в интервью РИА Новости.