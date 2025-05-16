Врач Мартынов рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки
Сон меньше пяти часов в сутки ведет к развитию диабета
Фото: [freepik.com]
По словам Владимира Мартынова, невролога, если человек спит меньше пяти часов в сутки, это негативно сказывается на его способности к запоминанию и концентрации. Кроме того, такой режим сна может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, диабету, депрессии и ожирению. Об этом специалист сообщил в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, столь непродолжительный сон — это серьезный удар по организму. В результате повышается уровень гормона стресса — кортизола, нарушается метаболизм, снижается сопротивляемость болезням.
«В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался», — сказал Мартынов.
По его мнению, если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на работе мозга и вызвать симптомы, напоминающие алкогольное опьянение. Более того, как отметил собеседник, недостаток сна может привести к развитию депрессии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирению.
«… При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его „высыпанием“ на выходных не получится», — добавил невролог.
Ранее россиян предупредили об опасности длительного сна.