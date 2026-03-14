«Москвичи» доехали до дилеров: сколько просят за новые кроссоверы — цены разбегаются на 20 тыс. руб.

Новые модели «Москвич М70» и «Москвич М90» появились в продаже у официальных дилеров. Об этом свидетельствуют объявления на автомобильных классифайдах, на которые обратило внимание издание «За рулем». Реализация стартовала вслед за анонсом производителя от 6 марта. По предварительным данным, новинки уже доступны в 60 дилерских центрах в различных регионах РФ.

По данным издания, в Татарстане автосалон выставил красный переднеприводный «Москвич М70» в начальной комплектации «Драйв». С учетом скидок по кредиту или трейд-ину цена составляет 2 млн 689 тыс. руб. Без дисконта автомобиль обойдется в 3 млн 99 тыс. руб., что строго соответствует официальной рекомендованной розничной цене.

Дилер из Уфы предлагает белый полноприводный «Москвич М90» в единственной доступной топ-версии «Ультимейт». Стоимость со скидкой — 3 млн 855 тыс. руб., без нее — 4 млн 199 тыс. руб. По данным издания, эти цифры также полностью укладываются в рамки РРЦ.

«"За рулем" уточняет, что на момент публикации заметки на классифайдах в общем доступе находится несколько десятков экземпляров каждой модели. Цены по большей части действительно придерживаются РРЦ».

По информации издания, большинство продавцов ориентируются на рекомендованные цены, однако встречаются отклонения. В некоторых случаях стоимость превышает РРЦ на 10–20 тыс. руб., в других — оказывается ниже. Например, базовую версию «Москвича М70» можно найти за 2 млн 279 тыс. руб. Вероятно, такие дилеры суммируют скидки по кредиту и трейд-ину (по 410 тыс. руб. каждая), тогда как остальные предлагают только одну из них.

