Москвичку, застрявшую в лифте из-за отключения электроэнергии, освободили через полтора часа

По данным канала, инцидент произошел в Северном районе Москвы. Во время стройки на 9-й Северной линии был поврежден силовой кабель, вследствие чего без электроэнергии остались детсад, школа и жилые дома. Отключения затронули жителей десяти улиц Москвы и СНТ «Северянин». Ориентировочное число домов, где не было света, — 30. В одном из них во время отключения в лифте находилась женщина.

По информации SHOT, женщина испытывает неприятные ощущения в замкнутом пространстве. Она смогла связаться с сотрудниками МЧС и обратилась в скорую медицинскую помощь. Женщина опасалась, что могла потерять сознание. Однако оказать помощь специалисты могли только, попав в лифт. Им пришлось ждать, пока электрики устранят неполадки на линии. На работы понадобилось примерно полтора часа.

«Вместе с ней в лифте был еще один человек — друг ее сына. Во время панической атаки, когда женщина начала задыхаться, он пытался дотянуться до верхнего люка, чтобы открыть его и увеличить поток воздуха, но было слишком высоко», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, друг сына женщины пытался успокоить ее. После освобождения из лифта ее осматривали медики с целью оценить состояние женщины.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Уфы сорвался лифт с малолетними пассажирами.