В одном из жилых домов Уфы сорвался лифт с малолетними пассажирами

В Кировском районе Уфы юные пассажирки экстремально прокатились на лифте, который неожиданно сорвался. Об этом сообщает Shot.

Лифт с подростками рухнул вниз с третьего этажа дома на Дуванском бульваре, 6 февраля. По данным канала, три девочки зашли в кабину, поехали и продолжили общаться, ничего не подозревая. Однако в какой-то момент лифт резко затормозил, а свет замигал. Пассажирки быстро соориентировались и вызвали диспетчера, который приказал им незамедлительно сесть на пол.

Подростки едва успели занять более безопасное положение, как свет погас, а лифт резко сорвался вниз. Этаж был небольшой и чудом девочки не пострадали, а отделались испугом. Причина проблемы с лифтом пока неизвестна.

Напомним, что по правилам безопасности при подозрительных неполадках лифта нужно нажимать кнопку «Стоп», отодвинуться от зеркал и других посторонних элементов, а также принять устойчивое положение. Рекомендуют лечь спиной на пол или сесть на корточки и упереться руками в пол. Диспетчера можно вызвать после остановки лифта: чаще всего до падения это сделать не получается.

Ранее сообщалось, что в одной из клиник Москвы рухнул лифт, где находились посетители.