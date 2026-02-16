Мост, который устал от ямочного ремонта: в Оренбурге нашли способ забыть о проблеме надолго

В Оренбурге для капитального ремонта моста через Урал на улице Донгузской выделили 200 млн руб., сообщил 56orb.ru. Местные жители неоднократно высказывали претензии к его техническому состоянию.

По данным издания, местная администрация реагировала на обращения жителей. Периодически мост реставрировали: проводили ямочный ремонт. Горожане отмечали, что на длительный период времени забыть о проблеме не получалось. Глубокие выбоины не только создают дискомфорт для участников движения, но и влияют на их безопасность.

По информации издания, в настоящее время в областном центре для выполнения комплекса задач ведется подбор подрядчика. Специалистам предстоит завершить ремонтные работы до 1 февраля 2027 года. До 30 июня должны быть подготовлены необходимые документы.

По данным издания, в случае успешного оформления договора специалисты обновят пешеходные дорожки и ограждения, улучшат деформационные швы и проведут покрытие проезжей части.

Ранее сообщалось, что администрация Сочи ищет уборщиков за сто миллионов рублей.