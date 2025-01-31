«Может дать только человек»: названы сферы применения ИИ в компании Goodline

Заместитель директора по цифровым продуктам компании Goodline Виталий Головин рассказал, что нейросети активно используют многие сотрудники компании. По его мнению, ИИ позволяет быстрее выявлять проблем и реагировать на них.

«Круг применения широкий: от синтеза речи до расшифровки диалогов между операторами и абонентами», — рассказал Виталий Головин.

По мнению сотрудников компании, не стоит беспокоиться, что нейросети оставят людей без работы. Компании будут нуждаться в персонале, ведь искусственный интеллект способен лишь перерабатывать полученную информацию и упрощать многие процессы. Арт-директор компании Goodline Степан Краснов рассказал, что в рамках рекламной кампании сотрудники дали задание нейросети — создать персонажей. Предложенные варианты были доработаны дизайнерами.

«Благодаря нейронке удалось за короткий срок создать 15 вариантов героев: от енота до Деда Мороза, а дизайнеры уже довели эти изображения до ума», — отметил Степан Краснов.

По мнению сотрудников компании, нейросети расширяют рынок труда, потому что появляются новые запросы. Для применения искусственного интеллекта специалисты посещают курсы, на которых обучают, как облегчить рабочий процесс при помощи ИИ. В частности, для генерации необходимо обладать определенными навыками.

«Мы ни в коем случае не отказываемся от самих людей. Абонентам важно живое общение, эмоции, участие. А это может дать только человек», — высказал мнение Виталий Головин.

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