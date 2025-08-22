Может ли банальная газировка стать причиной хронической усталости и проблем с иммунитетом?

Врач Екатерина Дмитренко в разговоре с корреспондентом RuNews24.ru рассказала , что сладкие газированные напитки провоцируют постоянную усталость.

Эксперт отметила, что из-за содержания сахара напитки провоцируют резкое увеличение уровня глюкозы в крови. Падение показателей глюкозы также происходит резко. Человек, не осознавая причин, чувствует себя уставшим. У него возрастает желание съесть что-нибудь сладкое.

По словам эксперта, употребление на регулярной основе сладких напитков приводит к увеличению веса. Люди с лишними килограммами попадают в зону риска столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа. Избыточное потребление сахара негативно влияет на иммунную систему. Защитные свойства организма снижаются за счет ухудшения функций лейкоцитов.

«Что касается гормонального баланса, то газированные напитки могут способствовать дисбалансу гормонов», – продолжила врач.

Эксперт Дмитренко рассказал, что сладкие напитки перегружают работу печени. Не стоит также забывать о красителях и различных добавках, которые могут входить в рецептуру. Согласно данным исследований, некоторые химические вещества способны развивать воспалительные процессы в организме.

