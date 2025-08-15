«Продавать нельзя»: в Свердловской области нашли кучу брошенных упаковок Coca-Cola

Пластиковые бутылки валялись в поле возле местной ТЭЦ. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

В Березовском (Свердловская область) местные жители обнаружили необычную свалку — десятки упаковок с бутылками американской газировки Coca-Cola.

Судя по этикеткам, газировку завезли в Россию из Азербайджана. Член Общественной палаты Дмитрий Чукреев предположил, что партию мог выбросить предприниматель на фоне напряженности в торговых отношениях между РФ и Азербайджаном, ведь продавать эту газировку теперь нельзя.

По словам общественника, товар, вероятно, решили утилизировать, чтобы избежать проблем на фоне июньских рейдов силовиков в Екатеринбурге.

