Может ли хроническая усталость стать предвестником инфаркта или инсульта?

Постоянное перенапряжение и хронический стресс запускают в организме каскад опасных биохимических процессов, способных привести к серьезным заболеваниям и значительному снижению качества жизни. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен, сообщил REGIONS.

По мнению специалиста, ключевым физиологическим механизмом, связывающим переутомление с ухудшением здоровья, является постоянная гиперпродукция стрессовых гормонов — кортизола и адреналина. Их выработка провоцирует стойкое повышение артериального давления, нарушение липидного обмена и усиление воспалительных реакций в сосудистых стенках.

«Помимо роста риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты, инсульты, аритмии), развивается психоэмоциональное выгорание, усугубляются тревожные и депрессивные расстройства. Появляются нарушения в работе пищеварительной системы (например, синдром раздраженного кишечника), гормональные сбои и значительное ослабление иммунитета», — говорит эксперт.

Эксперт выделяет основные клинические признаки хронического перенапряжения: непреодолимая усталость, сохраняющаяся даже после полноценного ночного отдыха; устойчивое ухудшение концентрации внимания; постоянная раздражительность и тревожность; различные нарушения сна — как инсомния (бессонница), так и гиперсомния (избыточная сонливость); частые цефалгии (головные боли); снижение иммунного статуса, проявляющееся частыми простудными заболеваниями; потеря интереса и мотивации к ранее приносящей удовлетворение профессиональной деятельности.

Особую тревогу у медиков вызывает то, что многие пациенты длительное время игнорируют эти симптомы, списывая их на временные трудности. Однако, как подчеркивает Тен, именно раннее выявление и коррекция психофизиологического состояния могут предотвратить развитие серьезных соматических заболеваний. Своевременная диагностика и комплексный подход к лечению, включающий как медикаментозную терапию, так и психотерапевтическую поддержку, позволяют разорвать эту опасную цепь патологических реакций.

«Лучше всего сочетать разные формы отдыха. Для быстрого снижения напряжения подходят медитация, дыхательная гимнастика и прогулки на природе. Для восстановления энергетических резервов полезны хобби (творчество, музыка), общение с близкими, регулярные физические упражнения на свежем воздухе и качественный ночной сон», — говорит Зарема Тен.

