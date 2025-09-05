Может ли лайк в соцсетях превратиться в рубль? Рейтинг татарстанских спортивных клубов

Команда Экспертного KF на основании активности топ-клубов Татарстана в социальных сетях, мессенджерах и на видеоплощадках составила рейтинг онлайн-активности спортивных региональных команд, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, футбольный клуб (ФК) «Рубин» в своих соцсетях набрал 1,3 млн подписчиков, что сделало его лидером рейтинга. Финансовая эффективность цифровой стратегии клуба подтверждается официальными показателями. По итогам 2024 года общая выручка организации составила 4,1 млн руб. при чистой прибыли в 136 млн руб. На каждого подписчика в социальных сетях приходится порядка 3 тыс. руб. выручки.

По данным издания, хоккейный клуб «Ак Барс» занимает вторую позицию по размеру аудитории в социальных сетях среди всех спортивных организаций Татарстана. По итогам 2024 года чистая прибыль хоккейного клуба достигла 1,47 млрд руб. при общей выручке в 6,27 млрд руб. Клуб эффективно выстраивает взаимодействие с болельщиками, оперативно реагируя на события как в онлайн-пространстве, так и в офлайн-среде.

В 2024 году мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, заняв третью строчку в специализированном мини-рейтинге. Согласно отчетности, выручка команды достигла отметки в 777 млн руб. По данным аналитиков, «Зениту-Казани» удается поддерживать исключительно высокий уровень вовлеченности своей аудитории в социальных сетях. Несмотря на эти показатели, так называемая конвертация подписчиков в выручку у волейбольного клуба остается относительно скромной.

«Показатель конвертации «подписчиков в выручку» невысок — чуть менее 1,5 тыс. руб.», — сообщил KazanFirst.

