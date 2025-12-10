Может ли особняк Лободы за 850 млн руб. в Подмосковье быть конфискован государством? Юрист дал подробный ответ

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев прокомментировал в беседе с REGIONS информацию о том, что певица Светалан Лобода выставила на продажу особняк в Подмосковье. Недвижимость оценена в 850 млн руб.

Юрист Русяев напомнил о предложении главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Так, Виталий Бородин высказал мнение, что подмосковный дом певицы необходимо конфисковать в пользу государства. Артистка покинула Россию в 2022 году. Она публично критикует действия РФ и открыто поддерживает Украину.

Эксперт Русяев пояснил, что конфискация недвижимости — одна из самых жестких мер, которую могут применить по отношению к ее собственнику. Недвижимость без права изменения решения изымают в пользу государства. Украинская позиция не может стать поводом для подобного решения.

«В России собственность защищена Конституцией РФ (ст. 35): лишить человека жилья или другого имущества можно только по решению суда. Для этого должны существовать юридические причины, которые перечислены в законе», — пояснил Русяев.

Юрист рассказал, что существуют некоторые исключения. Например, собственник недвижимости стал фигурантом уголовного дела. На данный момент о возбуждении дела в адрес Лободы не сообщалось. Согласно данным СМИ, подмосковный дом переоформлен на охранника. Суд может решить, что певица указала другого человека для ухода от возможных ограничений.

«Законные основания же для изъятия дома появятся, только если государство докажет противоправные действия певицы в уголовном порядке по конкретным статьям УК РФ или выявит нарушения, связанные с приобретением недвижимости, которые позволят применить установленные законом механизмы», — заключил Илья Русяев.

Ранее сообщалось, что спор о скандальном пирсе Аллы Пугачевой в Подмосковье выявил неочевидные последствия.