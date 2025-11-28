Пугачеву вернут в Россию? Спор о ее скандальном пирсе в Подмосковье выявил неочевидные последствия

Беглую певицу Аллу Пугачеву заподозрили в незаконном строительстве пирса на своем участке в Подмосковье, однако пока этот факт нарушения не подтвердился. Эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS пояснил, какие правовые последствия ждут сооружение в случае признания нелегальным.

Эксперт Бондарь пояснил, что береговая полоса является зоной общего пользования и закон запрещает полное перекрытие доступа граждан к воде. Кроме того, вдоль рек действуют строгие режимы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Любое капитальное сооружение здесь требует согласования не только обычных строительных разрешений, но и норм Водного кодекса.

По словам Бондаря, если проверка выявит строительство без нужных разрешений или в запрещенной зоне, пирс получит статус самовольной постройки по статье 222 Гражданского кодекса. Он подчеркнул, что самовольная постройка не считается полноценной недвижимостью и ее нельзя продать или подарить.

Эксперт объяснил, что информация о сносе и последующем аукционе не противоречит праву: сначала подлежит демонтажу самовольная конструкция, а затем на торги выставляется право пользования участком или акваторией. Новый победитель аукциона сможет оформить аренду земли и договор водопользования, и только потом законно строить новые объекты.

Сохранить участок можно, если доказать в суде, что территория предоставлена законно, вид ее использования допускает береговую инфраструктуру, а конструкция не перекрывает доступ к береговой полосе и соответствует всем нормам. Однако, если пирс находится в зоне, где капитальные объекты прямо запрещены, демонтаж становится почти неизбежным.

Бондарь также уточнил, что личное присутствие артистки в России для ведения дела не является обязательным, хотя об этом ходили слухи. Закон позволяет собственнику действовать через представителя, имеющего нотариальную доверенность. Таким образом, не факт, что Примадонна вернется в РФ.

Если участок будет изъят, он сначала вернется в публичную собственность (муниципальную или государственную) — либо путем оспаривания прав, либо через изъятие с выплатой компенсации. После этого власти смогут выставить право пользования землей и прибрежной полосой на аукцион. По мнению эксперта, этот случай служит напоминанием для всех владельцев недвижимости: внимание к нормам водного и земельного кодексов на этапе строительства «экономит годы споров и сохраняет и нервы, и вложенные средства».

Напомним, что Пугачева уехала за границу в 2022 году вместе с семьей. Она, дети и ее муж-иноагент проживали в Израиле, но затем предпочли еврейской земле Кипр. По данным из открытых источников, у певицы осталась недвижимость в Москве и Подмосковье (деревни Бережки и Грязь). Скандальный причал сохранился на даче у Истринского водохранилища. При этом само жилье переписано на ее внука.

