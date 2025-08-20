Может ли подмосковный виноград стать новым брендом России?

Несмотря на капризы природы, которые в нынешнем сезоне затронули традиционные южные регионы возделывания винограда, сбор солнечной ягоды уверенно стартовал и в Московской области. Как сообщает издание Regions, местные энтузиасты не только не отстают от коллег с Кубани или Ставрополья, но и демонстрируют впечатляющие результаты, бросая вызов стереотипам о невозможности такого земледелия в средних широтах.

Ярким примером успеха является семья Кузьминых из Павловского Посада. Даниил Кузьмин вместе с отцом Игорем начали свой эксперимент по выращиванию винограда в Подмосковье около 15 лет назад. Как рассказал Даниил в интервью изданию, их путь начался с нескольких кустиков, а сегодня их коллекция насчитывает 325 сортов, успешно созревающих в местных условиях.

«Через наши руки прошло более 800 сортов винограда. На данный момент у нас произрастает 325 сортов, которые созревают в наших широтах. Мы отобрали сорта со сроком созревания 90–120 солнечных дней. А вообще наш виноград произрастает от Калининграда до Сахалина, то есть по всей России. Да и в мире нас знают. Например, наш виноград растет в Арабских Эмиратах», — рассказал виноградарь Даниил Кузьмин.

Уникальность их опыта заключается в масштабе. Виноградники семьи занимают 30 соток, и с каждого куста, согласно информации, удается собирать более 10 кг ягод. Таким образом, общий урожай с участка регулярно достигает почти двух тонн. География же распространения их саженцев еще более впечатляет: как утверждает виноградарь, выращенные ими сорта, успешно плодоносят от Калининграда до Сахалина, а также в таких экзотических для данной культуры точках мира, как Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что аграрии из Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Наставничество».