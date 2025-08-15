Аграрии из Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Наставничество»

Подмосковные аграрии могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Наставничество» от Министерства просвещения Российской Федерации, подать заявку можно до 10 октября. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участие пройдет в дистанционном режиме, отборочный этап будет проходить с 11 октября по 10 ноября. Заявку можно подать через единую информационную систему в сфере развития добровольчества «Добро.рф». Победителей наградят на финальном мероприятии — чемпионате «Профессионалы», который пройдет в Санкт-Петербурге.

