«Может случиться страшное»: аномально теплая осень разбудила эксгибиционистов Подмосковья

В микрорайоне Балашиха-3 был замечен обнаженный мужчина, занимавшийся мастурбацией. Информация о происшествии появилась в популярном телеграм-канале «Балашиха Рулит». В материале REGIONS рассматриваются возможные правовые последствия для нарушителя.

По сообщениям шокированных очевидцев, инцидент произошел в лесном массиве. Лесная дорога активно используется местными жителями для прогулок. Особую тревогу вызывает тот факт, что в это время суток по данному маршруту обычно возвращаются домой школьники после окончания занятий. Подписчики телеграм-канала единодушно призвали оперативно сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

«Предупредите своих детей, на третьей Балашихе стоит мужчина совсем нагой и развратничает. Никто не знает, что придет ему в голову, а через лес дети ходят в школу и домой. Может случиться страшное», — рассказали очевидцы.

Юрист Гульназ Измайлова рассказала, что если свидетелями подобных действий станут лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, то виновному может грозить ответственность по статье 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия».

«За подобное преступление предусмотрены различные виды наказаний, включая обязательные работы сроком до 440 часов, ограничение свободы на период до 3 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности. Окончательное решение о мере наказания принимает суд, исходя из конкретных обстоятельств дела», — пояснила юрист.

Измайлова также акцентировала внимание на том, что уголовная ответственность применяется исключительно к лицам, признанным вменяемыми по заключению судебно-психиатрической экспертизы, поскольку подобное поведение часто бывает обусловлено наличием психических расстройств.

