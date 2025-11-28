Секс, власть и баланс: почему «скучные» хозяйки бухгалтерий заводят романы с молодыми коллегами

«В монотонных красках будней бухгалтерий случаются очень яркие адюльтеры», — отметила эксперт.

Согласно анализу сексолога Елены Перелыгиной, романтический интерес женщин-бухгалтеров к более молодым коллегам мужского пола мотивирован комплексом психологических факторов, ключевыми из которых являются стремление к доминированию и ощущению личной силы.

Эксперт поясняет, что сфера влияния такой сотрудницы, изначально ограниченная профессиональными рамками, естественным образом распространяется и на личные взаимоотношения с подчиненными. Для молодого человека вступление в связь со старшей и более статусной коллегой открывает значительные карьерные перспективы, повышая его шансы на быстрое продвижение внутри организации.

«С виду скучная "хозяйка бухгалтерии" понимает толк в своем положении и со всей мощью своего IQ решается разнообразить жизнь легким увлечением молодым коллегой», — высказала мнение сексолог.

Монотонная и рутинная атмосфера бухгалтерской службы зачастую становится фоном для интенсивных личных драм. Сотрудница, обладая высоким интеллектом и пониманием своего служебного положения, может использовать эти ресурсы для того, чтобы разнообразить собственную жизнь, инициируя легкомысленный роман с младшим сотрудником.

По мнению эксперта, в основе такого поведения лежит четкий расчет и уверенность в гарантированном результате. Для женщины этот союз становится источником эмоционального омоложения, позволяя пережить ощущение новой молодости и внутренней легкости без необходимости выходить за пределы привычной рабочей среды.

«Благодаря ему (молодому коллеге. — Прим. ред.) женщина и омолаживается, и переживает вторую, третью молодость и легкость, не отходя от рабочего места, что важно», – пояснила Перелыгина.

