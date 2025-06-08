«Можно найти сокровища»: впервые за 150 лет в Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера

По данным издания, квартира выставлена на продажу впервые за 150 лет. Стоимость недвижимости оценена в 140 млн руб. Автор объявления указал, что ремонт в помещениях делали давно. Недвижимость расположена на ул. Рубинштейна. Общая площадь — 360 кв. м. Высота потолков достигает 3,7 м. К объявлению прикреплены фото. Автор не исключает, что в квартире можно найти сокровища, учитывая историческую значимость недвижимости и личность бывшего собственника.

По информации издания, Левкий Жевержеев не пережил голодные годы в блокадном Ленинграде. Он умер в 1942 году на рабочем месте — в музее. Меценат родился в Царском Селе в 1881 году. В возрасте 16 лет начал интересоваться коллекционированием — собирал книги и рукописи. Преимущественно его интересовала история литературы и русская литература. Дочь коллекционера — балерина и актриса Тамара Жевержеева.

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