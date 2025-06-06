В России может появиться льготная ипотека для медработников, ученых и педагогов

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов выступил с инициативой о введении специальной льготной ипотеки для представителей научной, медицинской и педагогической сфер, пишет ТАСС.

Согласно его предложению, ставка по такой ипотеке должна составлять всего 5%, что сделает приобретение жилья более доступным для ключевых специалистов.

«Правительство в 2022 году ввело точечную меру поддержки — льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, сейчас ставка 6%. И мы уже тогда говорили, что нужно аналогичную поддержку вводить для ученых, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий», — сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что в России продолжает наблюдаться отток ценных кадров за границу. Основной проблемой для оставшихся специалистов из сферы медицины и науки остается жилищный вопрос, так как многие из них не могут позволить себе приобрести жилье на свои скромные доходы, а существующие рыночные ипотечные ставки делают квартиры недоступными.

Миронов подчеркнул, что введение льготной ипотеки может стать важным шагом в решении демографических и кадровых проблем, а также повысить привлекательность научной, образовательной и медицинской деятельности в России.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил олигархам «скинуться» на проведение специальной военной операции (СВО).