«Можно сравнить Хеллоуин с Масленицей»: религиовед рассказала, как разные религии и культы относятся к праздникам

По информации издания, многие православные священники скептически относятся к прозападному празднику. Анализ Рязановой показал, что католическая церковь не запрещает отмечать Хеллоуин. Религиовед привела пример. В России принято отмечать Масленицу: печь блины и жечь чучело. Православная церковь не выступает против сожжения чучел. Сам праздник к религии не имеет никакого отношения. По мнению эксперта, так и с Хеллоуином. Католическая церковь не вмешивается в традиции праздника.

«Недовольства Хеллоуином со стороны Ватикана нет — по крайне мере, я ни разу не встречалась с критикой. Да и против чего выступать? Церковного праздника? Можно сравнить Хеллоуин с Масленицей», — рассказала Properm.ru доктор философских наук, религиовед Светлана Рязанова.

По данным издания, православная церковь 31 октября вспоминает апостола Луку. Религиовед Рязанова рассказала, что провела исследовательскую работу. Эксперт изучила активность посещения церкви в советское время. 31 октября пиков активности людей не наблюдалось. Это значит, что в народе не было принято праздновать Луков день.

«Это новодел, который стал закономерным результатом открытия страны в свое время», — пояснила Рязанова.

По данным издания, в преддверии Хеллоуина некоторые российские СМИ публикуют материалы о боге Велес, который якобы открывал врата между мирами. Рязанова отметила, что найти доказательства Велесовой ночи не удалось, хотя у ученых есть много достоверных источников по славянской мифологии.

«Велесова книга — фальсификат, доказали уже давно, и мы не можем ссылаться на нее. А вся остальная информация — это только упоминания в летописи», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что священник Береговой в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал празднование Хеллоуина заигрыванием с бесами*.

* Сатанизм — движение, которое признано экстремистским и запрещено в России.