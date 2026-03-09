Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о ситуации на Ближнем Востоке вызвало резонанс в западной прессе, сообщил MK.RU после анализа публикации британской газеты Daily Express.

В статье Daily Express риторику Кремля назвали мрачным предзнаменованием глобальной катастрофы. Журналисты утверждают, что Москва крайне пессимистично оценивает последствия действий администрации Дональда Трампа и его союзников, которые, по мнению газеты, спровоцировали масштабный пожар в регионе.

«Кремль заявил, что сейчас конец света. Мрачное предупреждение прозвучало на фоне ударов по Ирану», — пишет британская газета Daily Express, тиражируя опасения по поводу новой эскалации.

Издание рассказало, какое заявление Пескова вызвало такую реакцию в иностранной прессе. Пресс-секретарь президента России в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал эскалацию конфликта после массированных ударов США и Израиля по Ирану.

По словам спикера, мир столкнулся с нарастающей дестабилизацией, а ощущение апокалипсиса во многом связано с отсутствием у современников опыта преодоления кризисов такого масштаба. При этом Песков напомнил: человечество не раз проходило через испытания, казавшиеся непреодолимыми, но находило из них выход.

«В истории человечества еще и не то творилось, просто мы с вами тогда не жили, и нам кажется, что сейчас "конец света"», — высказал мнение Дмитрий Песков.

