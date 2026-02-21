МЦД-3 снова в графике: движение восстановили после утреннего сбоя

Движение на D3 после инцидента, который произошел в субботу, 21 февраля, осуществляется по всем путям, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Утром 21 февраля на железнодорожной платформе Красково, входящей в линию D3, произошел инцидент с подвижным составом. У одного из поездов, который в момент происшествия следовал без пассажиров, зафиксировали отклонение колесной пары от штатного положения.

«Пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе ЦППК.

Для ликвидации последствий на место оперативно прибыл восстановительный поезд, который убрал неисправный состав с путей. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить в рамках внутреннего расследования.

Из-за инцидента движение других электропоездов корректировали: составы, направлявшиеся в область, пустили по соседнему пути. На участке от Люберец до Раменского была организована дополнительная остановка на станции Отдых. Задержки оказались незначительными, и к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.

Ранее сообщалось, что руководство ОАО «РЖД» анонсировало масштабное обновление парка пассажирских вагонов, которое должно существенно повысить уровень комфорта.