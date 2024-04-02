Муфтий Мохаммад призвал не винить целую нацию в преступлении отдельных людей

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад понимает, что россияне напуганы после происшедшего теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает novostivolgograda.ru . Несмотря на этот страх, не стоит срывать свою злость на всех иностранных жителях, проживающих на территории России, призвал спикер.

В Волгограде мигрант из Таджикистана общался по видеосвязи со своим знакомым вблизи школьного двора. Горожане попросили полицию задержать его. Они испугались, что таджик мог снимать детей и готовится к преступлению. В полиции разобрались, что мигрант не нарушал законодательство. С документами у него также нет проблем. Однако в соцсетях горожане продолжали гневно обсуждать инцидент.

Муфтий Бата Кифах Мохаммад сопереживает горю людей и понимает их настрой. Одновременно спикер напомнил, что есть много порядочных иностранцев. Не стоит сеять рознь в обществе. Ситуацию сильно нагнетают некоторые СМИ и блогеры. Выгодно это только врагам России.

«Среди приезжих много порядочных, которые честно и мирно трудятся. У меня много знакомых таджиков, которые культурные, воспитанные. Мы и на проповедях говорим об уважении к законам и так далее. Знаю таджиков, которые на СВО участвуют. Так что не нужно целую нацию выставлять виновной в преступлении отдельных людей», — прокомментировал «НовостиВолгограда.ру» муфтий.

Ранее мы сообщали, что супруга одного из террористов, убивавших невинных людей в «Крокус Сити Холле», находится в реанимации.