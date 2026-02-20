Мухомор в банке: житель Красногорска попал в реанимацию после домашних грибных заготовок

Грибные заготовки едва не стоили жизни жителю Красногорска. В больницу скорой помощи доставили 40-летнего мужчину в тяжелом состоянии: резкое возбуждение, галлюцинации, судороги, сообщил REGIONS.

Врачи диагностировали отравление мухоморами, которые случайно оказались в банке с маринованными грибами домашнего приготовления.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию после осмотра невролога и компьютерной томографии. Благодаря оперативным действиям медиков состояние удалось стабилизировать. Выяснилось, что смертельно опасные грибы попали в заготовку, сделанную матерью пациента.

«Мы всегда призываем к бдительности, когда речь идет о домашних заготовках, в особенности, с использованием грибов. Незнание или невнимательность при их сборе могут привести к трагическим последствиям. Некоторые ядовитые виды внешне похожи на съедобные, поэтому важно внимательно относиться к сбору грибов и соблюдать строгие правила их обработки перед хранением», — отметила заведующая терапевтическим отделением № 1 Ирина Азарова.

В дальнейшем мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении, где получал интенсивную инфузионную терапию. Врачи напоминают: никакая термическая обработка не делает ядовитые грибы безопасными, а случайная ошибка при заготовке может стоить жизни.

«Многие токсины, содержащиеся в таких грибах, устойчивы к высоким температурам и не разрушаются при варке, жарке или тушении. Употребление даже обработанных ядовитых грибов может привести к тяжелому отравлению, поражению печени, почек, нервной системы и летальному исходу», — подчеркнула Ирина Азарова.

