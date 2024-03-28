Muksun.fm опроверг миф о «зажравшихся» жителях Москвы

Мнение о том, что жители Югры трудятся и добывают нефть для того, чтобы жители Москвы могли жить в роскоши, ошибочное, сообщает muksun.fm .

Некоторые жители Югры убеждены, что в их регионе уровень жизни намного выше, чем в столице. Москвичи при этом не трудятся на шахтах. Редакция Muksun.fm сравнила цены на собственную и арендованную недвижимость, на коммунальные услуги, на продукты питания в Югре и Москве.

Недвижимость

В Югре средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 123 400 рублей, а в Москве — 291 700. Не все жители столицы могут покупать недвижимость за наличные без различных государственных программ. Ежемесячный платеж за жилье в Югре составляет около 71 тысячи рублей, а в Москве — 164 тысячи рублей.

Коммунальные услуги

Со второго полугодия цены на коммунальные услуги подорожают для москвичей и югорчан, но в столице стоимость увеличится на 11%, а в Югре — на 9%.

«У меня в Москве сейчас живет пара друзей, ну и в Сургуте мы с мужем. Квартиры равноценные по площади (около 60 метров), только в Сургуте — это новостройка, а в Москве — «сталинка». Зимой мы отдаем около 12-13 тысяч за коммунальные услуги, в Москве выходит около 10 тысяч. Холод, наверное, влияет», — рассказала читательница Muksun.fm Алина.

Продукты питания

Росстат утвердил перечень продуктов, которые считаются базовыми для среднестатистического россиянина. Разница несущественная. Югорчанин потратит на их приобретение 7200 рублей, а москвич — 7300 рублей.

Доходы

Средняя заработная плата жителя Югры — 107 тысяч рублей, а жителя столицы — 136 тысяч рублей. Создается обманчивое впечатление, что москвичи зарабатывают больше. Если вычесть из суммы ежемесячные траты (коммунальные услуги и продукты питания), то в выигрыше остаются жители Югры.

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