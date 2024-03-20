Россия серьезно уступила странам Северной Европы по уровню счастья

Согласно данным Всемирного доклада счастья (World Happiness Report) Финляндия является страной, где живут самые счастливые люди. Эксперты ООН определили Россию лишь на 72 место. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Финляндия уже седьмой год подряд становится лидером в списке Всемирного доклада счастья. Следом идут также скандинавские старны: Дания, Исландия и Швеция.

Самой несчастной страной стал Афганистан, который определили на 143 место. Годом ранее эта страна уже находилась на последних позициях.

Казахстан оказался на 49 месте, Россия на 72-м, а Армения и Украина на 82 и 105 местах соответственно.

Отметим, что 20 марта отмечают Международный день счастья. В честь этого эксперты ООН публикуют доклады, где учитывают изменения стран и уровень жизни людей. Учитывают ВВП на душу населения, выплаты, уровень социальной поддержки со стороны государства, продолжительность жизни и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Египте умерла российская туристка после лечения в клинике при отеле.