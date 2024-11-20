Полиция Сургута: представители «Русской общины» дискредитируют правоохранителей

В Сургуте сотрудники правоохранительных органов рассказали, что представители «Русской общины» нередко привлекают внимание к ситуациям, в которых до конца не разбираются. Таким образом они дискредитируют деятельность сотрудников полиции, сообщил mkset.ru.

Недавно в городе произошел инцидент. Трое выходцев из стран ближнего зарубежья напали на участников СВО. Представители «Русской общины» предположили, что местная полиция препятствует расследованию с целью оказать помощи нападавшим иностранным гражданам. Общественники написали об этом в телеграм-канале.

«Уже в отделении полиции одного из них тут же отпустили (!). Причем с сопровождением, заботливо посадив в машину и высадив подальше, для «безопасности». Вероятно, что его отправили в соседний поселок Федоровский», — написано в телеграм-канале «Русской Общины».

В полиции Сургута корреспонденту Муксун.fm прокомментировали ситуацию. Правоохранители сообщили, что для возбуждения уголовного дела требуется основание. Ситуация находится под контролем. В полиции опрашивают свидетелей и потерпевших, проводят проверку.

«Они считают, что мы должны сразу вот так сделать [завести уголовное дело], но мы работает в рамках закона», — пояснили правоохранители.

Редакция Муксун.fm привела еще один пример, когда представители «Русской Общины» обвиняли правоохранителей в бездействии. В 2023 году на 22-летнего парня из Солнечного напали с ножом. Общественники посчитали, что были приняты недостаточные меры для поимки преступников. Однако позже в СМИ появилась информация, что потерпевший был неоднократно судим и первым спровоцировал конфликт.

Ранее сообщалось, что участник отмененного турнира, который организовала «Русская Община» для ветеранов СВО, рассказал о причине решения.