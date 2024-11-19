Участник отмененного турнира для ветеранов СВО рассказал о причине решения

Один из участников отмененного в Казани турнира по футболу Сергей рассказал, почему мероприятие не состоялось, сообщил inkazan.ru.

Футбольный турнир организовала «Русская община». Предполагалось, что в нем примут участие представители самой «Русской общины», казачества и ветераны СВО. Причем для военнослужащих подобное мероприятие должно было стать одним из способов реабилитации. Читатель Inkazan, который представился Булатом, сообщил, что турнир должны были провести 17 ноября. По его мнению, свет отключили специально для срыва мероприятия.

«В одном корпусе света нет совсем, а во втором корпусе половина света есть. Я так понимаю, что они питаются от одной сети — уличные фонари возле корпуса без света [в городе] тоже работают», — обратил внимание читатель.

Один из участников Сергей также рассказал об отключении электроэнергии в спортивном комплексе «Ватан», что и стало причиной отмены мероприятия.

«Я не знаю, специально это (отключение света, — прим.Inkazan) сделано или это сверху указание поступило от кого-то. Но по факту турнир не состоялся», — отметил Сергей.

Собеседник издания добавил, что к турниру все готовились. Участники купили одинаковую форму. Заранее были подготовили кубки. Сергей задается вопросом, почему к ветеранам специальной военной операции допустимо подобное отношение. Согласно его мнению, все участники хотели сразиться на футбольном поле и готовы к пропаганде активного образа жизни.

Ранее сообщалось, что защитник волгоградского «Ротора» Прищепа дебютировал за сборную Белоруссии.