Muksun.fm: работники предприятий Газпрома рассказали об индексации зарплаты

Работники предприятий Газпрома в Югре рассказали об индексации заработной платы, сообщил muksun.fm. По словам сотрудников предприятия, они ожидали повышения зарплаты с января.

По информации издания, в последнее время появляется информация об убытках предприятия. По неподтвержденной информации, есть риск сокращений и распродажи имущества. Сразу несколько собеседников Muksun.fm в структурах регионального отделения предприятия рассказали, что с января надеялись на проведение индексации. Работники считают, что в связи с инфляцией руководству стоило бы пересмотреть уровень заработной платы.

«Ждали индексации в начале года и надеялись на уровень, близкий к официально декларируемой инфляции, но повышение произошло только с июля», — рассказал Muksun.fm источник, знакомый с зарплатными изменениями.

По информации собеседника издания, зарплату проиндексировали на 2,4%. Он признался, что сотрудники ожидали более существенного роста. Источник Muksun.fm отметил, что на предприятии действует дополнительная система мотивации труда. Некоторые специальности считаются дефицитными. Для таких сотрудников процент может быть выше. В настоящее время тарифная сетка еще не согласована.

Издание направило запрос в пресс-службу компании «Газпром трансгаз Сургут». Информацию об индексировании не опровергли и не подтвердили.

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