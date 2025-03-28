«Мумий Тролль» категорически отказывается давать концерты в России

Представители нескольких агентств по организации мероприятий заявили, что группа «Мумий Тролль» категорически отказывается выступать в России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Представители нескольких агентств по организации мероприятий рассказали «Абзацу», что музыкальный коллектив «Мумий Тролль» отказывается от участия в любых шоу в России. Однако ранее группа занимала другую позицию. Так, после пожара в Лос-Анджелесе Илья Лагутенко активно принимал предложения о сотрудничестве. Тогда у лидера группы сгорел дом.

По данным издания, в январе 2025 года стоимость выступления группы составляла 8,5 млн руб. По внутреннему договору, половина гонорара полагалась Лагутенко. Заказчик обязывался взять на себя все расходы, которые связаны с перелетом, проживанием и питанием. Музыканты получали суточные в размере €100 — такое условие выдвинули участники группы.

Издание напомнило, что, выступая в начале года в России, «Мумий Тролль» нарушил свое обещание не петь для россиян. Оно было сделано в 2022 году в знак поддержки граждан Украины. Несмотря на отсутствие концертов, Лагутенко продолжает зарабатывать в России.

«Рокер получает авторские отчисления за песни, а также реализует продукцию группы, ассортимент которой постоянно растет», — сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным «Абзаца», в райдере музыкального коллектива есть одно неизменное требование — пиво. Кроме того, установлен запрет на фото охранников и сотрудников площадки с музыкантами.

Ранее сообщалось, что Шнуров запретил детям слушать свои же песни.