Шнуров запретил детям слушать свои же песни

Фронтмен легендарной группы «Ленинград» Сергей Шнуров недавно сделал неожиданное заявление о воспитании своих детей. Многодетный отец сообщил, что запретил сыновьям и дочерям слушать свои песни, передает журнал The Voice.

У Шнурова от первого брака двое детей — дочь Серафима (32 года) и сын Аполлон (25 лет). В браке с Ольгой Абрамовой у певца родились еще двое детей — в 2018 и 2022 годах.

Шнуров сообщил, что запретом на прослушивание своих же композиций он хочет уберечь детей от влияния современных веяний в поп-культуре. Певец предпочитает воспитывать малышей на классической музыке и произведениях, которые, по его мнению, лучше формируют вкус и мировосприятие.

В числе любимых произведений семьи — произведения симфонической музыки и песни из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты».

Помимо воспитания детей, Сергей также активно занимается своими домашними питомцами — шестью кошками и одним котом. Певец проявляет авторитарный подход в их дрессировке. Как сам шутит Шнуров, его питомцы отличаются хорошим поведением и необычными предпочтениями в еде —они любят авокадо, фисташки и даже пиво.

Ранее стало известно, что суд встал на сторону актера Павла Прилучного по делу об алиментах на общих с Агатой Муцениеце детей.