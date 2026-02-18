Мусорный бак как морг: шокирующая находка в Прокопьевске остановила работу коммунальщиков

По информации горожанина, сотрудник начал опустошать бак, но заметил трупы животных. Мужчина предоставил телеграм-каналу фото с погибшими собаками, которые лежали в мусорном баке. Представитель коммунальной службы обратился к специалистам, которые занимаются кремацией биоотходов. Им пришлось уже от мусора отделять тела животных.

«Мужчина достал три трупа и отказался дальше забирать такой "мусор"», — рассказал автор жалобы.

По словам горожанина, большая часть умерших собак — чипированные животные. На данный момент неизвестно, как они могли оказаться среди мусора. Редакция Сибдепо обратилась в местную администрацию для уточнения их действий по факту полученной жалобы.

