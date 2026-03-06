Мусорный коллапс по-щелковски: жители Богородского окружили машину контейнерами и украсили крышу картоном

В микрорайоне Богородский города Щелково местные жители применили нестандартный метод борьбы с нарушителями парковки. Причиной народного гнева стал автомобиль, который перекрыл проезд мусоровозу. Коммунальная техника просто не могла подобраться к бакам, сообщил REGIONS.

Фотография инцидента мгновенно разлетелась по местным телеграм-каналам. На снимке — легковушка, которую со всех сторон плотным кольцом окружили мусорные контейнеры. Для пущей убедительности на капот водрузили пакет с отходами, а крышу украсили аккуратно сложенным куском использованного картона.

«Парковщик высшей категории мешал проехать мусоровозке», – поясняет ситуацию автор фото.

Авторы идеи, судя по всему, надеются, что такой нестандартный урок заставит владельца в следующий раз думать не только о своем удобстве, но и об окружающих. Жители района рассчитывают, что подобная мера воздействия окажется эффективнее штрафов.

Однако юрист Андрей Антонов призывает не увлекаться самодеятельностью. По его словам, решать вопросы с неправильной парковкой лучше в правовом поле. Например, по госномеру можно найти владельца на портале Госуслуг Московской области и просто связаться с ним. Это и законно, и цивилизованно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за месяц оштрафовали 567 водителей, заблокировавших проезд мусоровозам.