Мусорный полигон и закон о КРТ: Новосибирцы подготовили вопросы президенту

Жители Новосибирской области за две недели до прямой линии с президентом Владимиром Путиным задавали различные вопросы в социальных сетях, сообщает atas.info . Редакция резюмировала, что больше всего тревожит горожан: открытие новых поликлиник, строительство мусорного полигона, перебои с работой общественного транспорта и закон о КРТ.

Жители Новосибирской области выступают против строительства мусорного полигона в черте сел Жеребцово и Гусиный Брод. Люди переживают, что работа завода негативно отразится на состоянии окружающей среды. Видеообращение записало 150 человек.

Жители просят открыть новые поликлиники. Районы становятся все больше. Строят новые многоэтажные дома, а вот инфраструктуру не рассчитывают. В некоторых районах закрывают старые поликлиники. Относительно услуг сферы медицины у горожан много вопросов и претензий.

Некоторым жителям региона приходится идти пешком два километра ежедневно, чтобы добраться до работы, например. Люди просят, чтобы появились автобусы.

Особенно беспокоит закон о так называемом комплексном развитии территорий (КРТ).

«Согласно новым поправкам, несоответствие некоторых критериев жилья может послужить поводом для постановления об изъятии дома у собственника. Так в зону КТР попали дома по улицам Кубовая, Лобачевского, Бессемера, Охотской и Аносова.», - отмечает atas.info

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил вопросы, с которыми чаще всего россияне обращаются к президенту России. На первом месте - это СВО и международная политическая обстановка.

Прямая пресс-конференция Владимира Путина начнется сегодня, 14 декабря.