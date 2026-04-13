Мусорный скандал в центре города: россиянка превратила участок в свалку — и заплатит за это 268 тыс. руб.

В Центральном районе города разгорелся скандал вокруг земельного участка, который местная жительница превратила в несанкционированную помойку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Была установлена несанкционированная свалка твердых коммунальных и бытовых отходов на земельном участке, расположенном по адресу ул. 9 Января, д. 23. Данный участок принадлежит на праве собственности жительнице г. Кемерово», — сообщила прокуратура Кузбасса.

По данным издания, местные жители вынуждены были существовать буквально вокруг несанкционированной свалки. В ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Территориальное управление потратило на вывоз мусора и приведение участка в порядок более 268 тыс. руб. Прокуратура требует через суд вернуть эти деньги в бюджет города.

По информации издания, ответчицей по иску выступает виновная собственница участка. Кроме того, надзорное ведомство добивается для нее бессрочного запрета на использование этой территории под складирование мусора. Суд уже поддержал позицию прокуратуры, так что местной жительнице придется выплатить деньги и навсегда забыть о возможности превращать свою землю в помойку.

