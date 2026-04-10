Россиянам, которые привыкли выбрасывать мусор из окна квартиры, грозит не только административный штраф, но и реальный тюремный срок — до трех лет. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, за единичный случай никто не посадит. Однако такие действия уже сейчас квалифицируют как административное правонарушение по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). За первое нарушение выпишут штраф 3 тыс. рублей, за повторное — 5 тыс. рублей.

А вот если из-за упавшего с высоты предмета кто-то получит тяжкий вред здоровью, дело перейдет в уголовную плоскость. Бондарь пояснил, что тогда могут возбудить дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до трех лет.

Доказать вину помогут видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей и акты управляющей компании. Также могут привлечь экспертов, чтобы оценить ущерб и взыскать его с нарушителя через суд. Эксперт подчеркнул, что переход от штрафа к реальному сроку зависит исключительно от тяжести последствий, а не от количества выброшенных пакетов. Поэтому прежде чем кидать окурок или бутылку вниз, стоит задуматься: а что, если в этот момент под окном окажется человек?

