Муж-мигрант во время ссоры выбросил жену из окна в Петербурге

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу проинформировали, что в понедельник, 16 сентября, под окнами дома во Фрунзенском районе города обнаружили окровавленную женщину, сообщило «Информационное агентство «РосБалт».

В больнице пострадавшая иностранная жительница смогла рассказать, что случилось. 34-летняя женщина, приехавшая из Центральной Азии, выпала из окна второго этажа. В ходе ссоры ее вытолкнул супруг. Окно было открыто в момент ссоры.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28-летнего супруга пострадавшей в квартире, из которой выпала женщина. Он не спускался вниз, не искал жену, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Соотечественника выпавшей из окна женщины доставили в участок полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщину привезли в больницу в тяжелом состоянии. Ей оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что тулячка погибла после падения из окна квартиры. Предположительно, произошел несчастный случай: женщина потеряла равновесие.