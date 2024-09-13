Тулячка погибла после падения из окна квартиры

В Туле женщина выпала из окна квартиры и разбилась насмерть. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на соцсети.

О происшествии заговорили местные жители в местных сообществах. По их словам, под окнами жилого дома №32 на улице Литейной лежал труп, накрытый простыней. Предварительно, тулячка потеряла равновесие и выпала из окна.

Обстоятельства происшествия пока не известны. Детали, возможно, несчастного случая выяснят следователи.

В очередной раз жителям напомнили об осторожности при взаимодействии с окнами. На высоких этажах важно сделать уборку стекол безопасной, не свешиваться и не вылезать за пределы. Также не дает гарантий москитная сетка. В теплую погоду необходимо не допускать к открытым окнам с сеткой детей.

Ранее сообщалось, что выброшенный с 16-го этажа стул едва не убил жительницу Тулы.