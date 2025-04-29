Мужчина по просьбе знакомых выстрелил из ракетницы во дворе Кузбасса

В Ленинске-Кузнецком сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие у местного жителя, который выстрелил из ракетницы во дворе по просьбе своих знакомых, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве проинформировали, что задержан 52-летний местный житель. Во время мониторинга информации в соцсетях и СМИ было обнаружено сообщение, что во дворе дома мужчина стрелял из предмета, похожего на пистолет. Правоохранители начали разбираться в ситуации. Горожанин рассказал, что вышел прогуляться. С собой у него был портфель с пневматическим пистолетом, ножом и ракетницей.

На допросе задержанный рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что во время прогулки встретил знакомых. Они предложили ему выстрелить в воздух из ракетницы. Мужчина выполнил просьбу. В ведомстве рассказали, что оружие изъяли. Его отправили на экспертизу. По результатам исследования правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что суд повторно вынес киллеру из Кузбасса пожизненное заключение.