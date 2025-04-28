Суд повторно вынес киллеру из Кузбасса пожизненное заключение

В Новокузнецке суд во второй раз приговорил киллера к пожизненному сроку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Следственный комитет Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что гражданину Александру Ситенкову суд вынес пожизненное заключение за убийства, совершенные за материальное вознаграждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжали изучать материалы дела, опрашивать свидетелей и искать схожие детали в аналогичных преступлениях.

В ведомстве рассказали, что с гражданином Ситенковым связался неизвестный. Его личность на данный момент не установлена. Против мужчины возбудили уголовное дело. Он предложил Ситенкову убить определенного человека. Заказчик передал два пистолета. Обвиняемый ожидал жертву у подъезда многоэтажного дома. Он совершил 12 выстрелов. Потерпевший скончался на месте происшествия. Исполнитель получил от заказчика вознаграждение в размере 150 тыс. руб.

«Собранные следователями СК России по Кемеровской области — Кузбассу доказательства явились достаточными для вынесения приговора в отношении Александра Ситенкова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму)», — указано в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый дал признательные показания. В ходе следственных экспериментов он подробно рассказывал и показывал, как совершал убийство. Суд учел, что гражданин ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

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