Мужчина с туалетным ершиком в заднем проходе обратился за помощью к медикам

По данным канала, инцидент произошел в Зеленой Роще. К мужчине прибыла бригада скорой помощи. В пятой точке был обнаружен посторонний предмет. Пациента доставили в больницу, где извлекли ершик. Медики задали вопрос, как предмет мог оказаться в теле. Пациент не смог предоставить понятный ответ. В настоящее время мужчина находится дома.

Подписчики телеграм-канала с иронией отнеслись к новости. Один подписчик посчитал, что стоит серьезнее относиться к таким происшествиям. Он предположил, что мужчина мог стать жертвой злоумышленников и пыток.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что обратившейся в больницу — 32-летний житель Уфы. Чтобы достать посторонний предмет, мужчине понадобилось хирургическое вмешательство.

«Ответа на главный вопрос „как?“ доктора не получили — пациент не сумел внятно объяснить, почему ершик оказался не на своем месте», — сообщил SHOT.

Источник телеграм-канала «Честный Репортаж» сообщил, что при поступлении в больницу мужчина жаловался на боль и неприятные ощущения. Ликвидация инородного предмета прошла без осложнений и последствий для организма.

Ранее сообщалось, что врачи в КБР спасли мужчину, который перенес 18 эпизодов клинической смерти.