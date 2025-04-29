Врачи в КБР спасли мужчину, который перенес 18 эпизодов клинической смерти

В Республике Кабардино-Балкария медики сумели спасти жизнь пациенту, который поступил в больницу с острым инфарктом. У него зафиксировали 18 эпизодов клинической смерти. Об этом сообщило РИА Новости.

В республиканский Центр высоких медицинских технологий поступил 47-летний мужчина. У него диагностировали острый инфаркт, сам он находился в крайне тяжелом состоянии. У пациента остановилось сердце, после чего медикам пришлось задействовать дефибриллятор.

«Пациента подключили к искусственной вентиляции легких, отмечалось 18 эпизодов клинической смерти. После стабилизации состояния пациент был направлен в реанимационное отделение», — указали журналистам.

Уже позже у больного развилась легочная тромбоэмболия. Врачам снова пришлось спасать ему жизнь. Пациент уже чувствует себя заметно лучше, его даже выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 9-летнего мальчика, у которого была выявлена редкая аневризма в сосудах головного мозга. Мальчика направили в отделение нейрохирургии для проведения операции, которая прошла успешно.