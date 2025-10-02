Мужчина съел своих павлинов, чтобы «проучить» соседку

Во Флориде разгорелся скандал вокруг местного жителя, который убил, приготовил и съел двух собственных павлинов, пишет издание Huff Post. Американцу грозит судебное преследование по обвинению в жестоком обращении с животными.

Отмечается, что владелец экзотических птиц объяснил свой шокирующий поступок желанием «проучить соседку», которая регулярно подкармливала его павлинов. Пенсионер открыто заявил, что продолжит уничтожать птиц, если женщина не прекратит свои действия.

Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и кричал полицейским о намерении «перебить всех своих птиц», судьба которых в настоящий момент неизвестна.

