Мужчины Приморского края не поддержали мнение протоиерея о служении жены своему мужу

По данным издания, многие женщины выразили несогласие с позицией протоиерея. Жительницы Приморского края рассказали, что любят своих мужей. Но относятся к ним как к близким людям и лучшим друзьям. Они не считают правильным настолько превозносить в своей жизни мужчин. Некоторые жительницы региона рассказали, что успешно занимаются бизнесом. Они не понимают, почему должны игнорировать свои успехи. Другие выплачивают ипотеку и самостоятельно решают свои проблемы.

«О, так вот оно что! А я-то думала, зачем мне муж. Оказывается, смысл жизни пришел! Теперь буду стирать, готовить и молчать в тряпочку, ведь я обрела смысл! (сарказм)» — высказала мнение 28-летняя Ольга из Уссурийска.

По информации издания, не все мужчины согласны с мнением протоиерея. Большинство опрошенных заявили, что в современном мире заявления о служении супругу просто абсурдны. Жители региона отметили, что уважают жен, но не требуют от них повиновения. Многие заявили о партнерских отношениях. 55-летний Сергей рассказал, что в его молодости пропагандировали служение супругу. Тогда многие женщины прислушивались к таким советам. По его мнению, такая модель поведения не подойдет нынешней молодежи. Подобной позиции придерживаются не все жители региона.

«Тут, конечно, смотря какой муж. Если он лежит на диване и пиво пьет, то служить ему никто не обязан. А если мужик делом занят и семью обеспечивает, то почему бы и не поддержать?» — поделился мнением 40-летний Игорь из Дальнегорска.

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