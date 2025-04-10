В РФ предложили заселять пары в двухместные гостиничные номера только после свадьбы

«Союз православных хоругвеносцев» намерен обратиться к депутатам Государственной думы с предложением запретить парам заселяться в двухместные гостиничные номера при условии, если у них отсутствует свидетельство о браке, сообщило интернет-издание «Абзац».

Заместитель главы союза Игорь Мирошниченко высказал мнение, что такое требование необходимо закрепить на законодательном уровне. Он считает, что совместное проживание неженатых людей может закончиться трагедией. Например, в номере произойдет насилие над женщиной. Одним из последствий станет нежелательная беременность и, как следствие, аборт.

«Лучше проявить сдержанность и бдительность в этом отношении», — объяснил Игорь Мирошниченко «Абзацу».

Собеседник «Абзаца» высказал мнение, что брак — это страховка для граждан и для государства. По мнению Мирошниченко, семья — это оформленный союз мужчины и женщины, которые имеют государственный статус. Регистрация брака снижает многие риски. Именно поэтому предложение о запрете регистрации в двухместных номерах Союз православных хоругвеносцев считает правильным решением. Обращение направят на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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