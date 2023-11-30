«Мужик возбудился»: Клара Новикова рассказала о случае на кладбище

Артистка Клара Новикова шутит на сцене, а судьба сама преподносит ей курьезные случаи, будто дает поводы для новых юморесок. Любительница многих россиян рассказала об одном комическом случае, который с ней произошел на кладбище, пишет издание «Утро.ру» .

В день годовщины смерти режиссера Петра Фоменко актриса с другими коллегами поехала на кладбище, чтобы отдать дань уважения известному человеку. Там она встретилась со вдовой режиссера актрисой Майей Тупиковой. Она сразу начала задавать Новиковой вопросы, почему та пропала с экранов телевизора. Актриса беспокоилась, что Клару просто забудут люди.

Артистка поделилась своими эмоциями. Во-первых, она не знала, что же ей ответить. Во-вторых, не понимала, почему вообще должна оправдываться. В этот момент по территории кладбища шел мужчина, который явно заблудился. Увидев Клару Новикову, он упал на колени.

«Я не думал себе представить, что я здесь встречу Клару Цеткин!», - закричал удивленный мужчина

Мужчина сфотографировал артистку, сразу отправил кому-то фотографию, а затем положил мобильное устройство в карман и как-то подозрительно заерзал там руками.

«Мужик возбудился.», - сказала Клара Новикова Майе Тупиковой.

Ранее сообщалось, что Клара Новикова заявила, что гордится тем, что является украинкой. События на Родине она переживает тяжело, хотя доступ в страну ей закрыт из-за посещения Крыма.