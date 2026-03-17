«Мужики, прячьтесь!»: в поселке Подмосковья гадают, кто оставил на газоне голову обезьяны с красными губами

В поселке Селятино местные жители обнаружили необычный объект на газоне возле многоквартирного дома. Из снега торчала голова крупной игрушечной обезьяны с ярко-красными губами. Находка мгновенно стала звездой соцсетей и получила народное прозвище — «губастая мадам», сообщил REGIONS.

На снимках, разлетевшихся по местным пабликам, видно: голова орангутанга лежит прямо на земле у жилого дома. Главная деталь, приковавшая внимание, — выразительные красные губы, которые дали волю фантазии селятинцев.

«В Селятино поселилась „губастая мадам“. Вышла на охоту за женихами, видимо. Мужики, прячьтесь!» — пишут пользователи в комментариях.

Кто и зачем оставил голову обезьяны на газоне, пока неизвестно. Версии расходятся. Одни считают, что кто-то просто решил избавиться от старой игрушки во время уборки балкона. Другие уверены: это проделка местных шутников, которые решили создать необычный арт-объект и понаблюдать за реакцией соседей.

На момент публикации голова все еще на месте. Некоторые жители признаются, что специально делают крюк, чтобы проверить, не исчезла ли «мадам» и все ли с ней в порядке.

Психологи и социологи отмечают: такие спонтанные инсталляции часто становятся точкой притяжения и поводом для объединения сообщества. «Губастая мадам» уже выполнила эту функцию — подарила людям повод для улыбки и оживленного обсуждения в Сети.

