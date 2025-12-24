Жители Одинцова скрывают номер своего подъезда от поклонников Гарри Поттера

Подъезд в ЖК «Гусарская баллада» на время стал частью вселенной «Властелина колец» — его украсили волшебными указателями, парящими письмами и мистическими артефактами, а в углу притаился даже дементор из другого известного фэнтез, сообщил REGIONS.

Ролик с необычным новогодним декором жильцы выложили в паблике комплекса, где он мгновенно собрал массу восхищенных отзывов. Поклонники магических саг активно расспрашивают, где находится этот подъезд, чтобы самим окунуться в сказку. Однако жители дома пока не раскрывают адрес. Жильцы опасаются, что наплыв гостей может привести к порче украшений и нарушит уютную атмосферу.

«Если зайти туда после шести вечера, автоматически попадешь в Гриффиндор. Консьержа сократили — поставили дементора. Магглам лучше не задерживаться», — шутят жильцы.

Однако есть и другие риски. Как пояснил REGIONS юрист Сергей Самсонов, любые изменения в местах общего пользования должны быть согласованы с управляющей компанией. Чтобы избежать возможных споров, эксперт рекомендует заранее обсудить оформление с УК и убедиться, что декор не нарушает правила пожарной безопасности.

«Подъезды и лестничные клетки — общедомовая собственность, менять их интерьер без согласия собственников нельзя. Электрогирлянды, самодельные елки и крупные фигуры, перекрывающие эвакуационные пути, могут повлечь административные протоколы», — пояснил Самсонов.

