Музыка Рахманинова заняла первое место в чарте британской радиостанции Classic FM
Музыка Рахманинова лидирует в чарте британской радиостанции Classic FM
Фото: [pxhere.com]
Произведение русского композитора Сергея Рахманинова третий год подряд оказалось на вершине крупнейшего в мире рейтинга классической музыки, сообщил РЕН ТВ.
По данным издания, британская радиостанция Classic FM каждый год проводит голосование. На основе его данных составляют рейтинг самых популярных музыкальных классических произведений. В нынешнем году в голосовании приняло участие около 90 тыс. человек.
По информации издания, на сайте радиостанции прокомментировали результаты голосования. Указано, что произведение Рахманинова было написано более века назад. Однако оно по-прежнему трогает души и сердца людей. По итогу голосования первое место занял второй фортепьянный концерт русского композитора.
По данным издания, второй концерт для фортепиано с оркестром советского композитора Дмитрия Шостаковича также вошел в список для голосования. Он занял шестую строчку рейтинга.
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