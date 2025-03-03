«Музыка всегда объединяет»: Юта готова принять участие в песенном конкурсе «Интервидение»

Издание напомнило, что проведение музыкального конкурса запланировано на сентябрь 2025 года. На данный момент более 20 стран подтвердили намерение отправить своих делегатов. Певица Юта высказала мнение, что для любого исполнителя будет честью представлять Родину на конкурсе. Она добавила, что с радостью лично выступила бы на мероприятии. Во-первых, всегда интересно заниматься чем-то новым, развиваться и открывать неизведанные грани в творчестве.

«Во-вторых, музыка всегда объединяет – это прописная истина», — поделилась певица в беседе с «Абзацем».

Певица высказала мнение, что артисты всегда будут рады возможности создать на сцене положительную энергию, объединить ее и направить зрителям. О своем намерении участвовать в конкурсе уже заявили некоторые российские исполнители. Певица Вика Цыганова в разговоре с «Абзацем» высказала мнение, что не каждый музыкант имеет право появляться на столь престижном мероприятии.

Ранее сообщалось, что 20 стран подтвердили участие в музыкальном конкурсе «Интервидение».