Названы первые страны-участники нового международного музыкального конкурса «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, привлек внимание десятков стран из разных регионов мира. СМИ стали известны первые страны-участники, которые согласились приехать в Россию.

Музыкальный конкурс «Интервидение», который состоится в Москве осенью 2025 года, обещает стать одним из самых значимых культурных событий года. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что участие в мероприятии уже подтвердили более двадцати государств, и их число продолжает расти. Об этом пишет РИА Новости.

Среди подтвердивших участие стран — крупнейшие государства мира, включая Китай и Бразилию. К конкурсу присоединились страны СНГ: Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан. Интерес к мероприятию проявили также Куба, несколько государств Латинской Америки и Африки. Ближний Восток на конкурсе представит Саудовская Аравия.

В отличие от «Евровидения» с его устоявшимися форматами, «Интервидение» предложит зрителям калейдоскоп музыкальных традиций разных народов мира. Организаторы — специальный фонд и команда Первого канала — работают над созданием уникального формата, который позволит участникам продемонстрировать богатство национальной популярной музыки.

Проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области закреплено указом президента Владимира Путина, подписанным в начале февраля 2025 года. По мнению организаторов, у конкурса есть все шансы стать заметным явлением в мировой музыкальной культуре с большими перспективами развития.